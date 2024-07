Oliveira do Hospital já está em festa com início da EXPOH

A EXPOH – Feira Regional de Oliveira do Hospital abriu ontem portas para mais uma edição numa cerimónia marcada pela presença de várias entidades que aplaudiram e brindaram ao certame.

As temperaturas altas que se registaram ontem não foram impeditivas para centenas de pessoas marcarem presença na inauguração do evento, que decorreu ontem no Parque do Mandanelho.

Entre os presentes, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, exaltou o trabalho dos funcionários municipais para a concretização de mais uma EXPOH.

“É um certame que se realiza mais um ano graças ao trabalho incansável de todos os trabalhadores municipais. São os grandes obreiros de mais uma edição que será um sucesso”, começou por dizer.

