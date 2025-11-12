Estudantes, instituições e empresas vão conectar-se hoje com as empresas, o mercado de trabalho e a inovação durante a 5.ª edição da Feira do Emprego da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH) – JOHB DAY que acontece a partir das 10H00, na Casa da Cultura César Oliveira.

Segundo nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS pela ESTGOH, o objetivo é que o JOHB DAY “seja mais do que uma feira de emprego, que seja um espaço de inspiração, de contacto real com o mercado e de reflexão sobre os desafios que nos esperam com a Inteligência Artificial”.

Um dos principais destaques do evento acontece pelas 15H00, no auditório da Casa da Cultura César Oliveira, com uma mesa-redonda subordinada ao tema “Inteligência Artificial: A Oportunidade (e o Desafio) do Futuro do Trabalho”, que reunirá três convidados de diferentes áreas profissionais para debater o impacto da Inteligência Artificial no mercado Laboral.

