Oliveira do Hospital com programação de Natal em todo o concelho até janeiro

Concertos pelas igrejas, presépios e cepos nas aldeias e vilas, animação de rua, cinema, teatro e oficinas integram a programação de Natal de Oliveira do Hospital, que decorre em todo o concelho até janeiro de 2025.

“O Natal chega a Oliveira do Hospital no dia 29 de novembro [sexta-feira], com o momento simbólico de ligação da iluminação natalícia, às 18:00, no centro histórico da cidade, e uma vasta programação com atividades a decorrer em todo o concelho até janeiro”, informou a Câmara.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, destacou ainda um concerto para toda a família, o “Jardim Encantado” no Jardim Dr. Oliveira Mano, a “Casa do Pai Natal” e o mercado tradicional no Mercado Municipal.

O programa é organizado pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, em colaboração com a ADI – Agência de Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital, denominado de “Oliveira do Hospital… Concelho Natal”.

Integra ainda atividades desportivas com o mOHve Te Natal, um concurso de montras e a atribuição de vales de compras no comércio tradicional, um “Natal Sénior” dedicado às instituições particulares de solidariedade social, visitas surpresa do Pai Natal e atividades promovidas pelas juntas e uniões de freguesia.

O primeiro concerto do “Ciclo pelas Igrejas” está agendado para sábado, na Igreja Matriz de Oliveira do Hospital, com a Tuna Recreativa Penalvense.

No domingo, a Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Galizes recebe o Coral de Sant’Ana.

O “Ciclo pelas Igrejas” envolve este ano a participação de mais de 250 músicos e intérpretes, divididos por 10 grupos culturais, entre duos, orquestras, filarmónicas, tunas e grupos de cantares à capela. Os concertos decorrem em igrejas do concelho até ao dia 29 de dezembro.

Também na sexta-feira e no sábado, Lourosa dinamiza, no espaço do Parque Desportivo e de Lazer, uma “Oficina Decoração de Natal”, com o decorador Alberto Leal.

O “Concerto Avós e Netos”, que junta grupos culturais do concelho e alunos das atividades de enriquecimento curricular, está agendado para o dia 14 de dezembro, às 20:30, no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.

Já o Mercado Municipal de Oliveira do Hospital acolhe, nos dias 07, 14 e 21 de dezembro, e no dia 04 de janeiro de 2025, o “Mercadinho Especial de Natal”, com venda de produtos locais de qualidade, oriundos de produção biológica e tradicional.

“A isto, junta-se a gastronomia, com provas e degustações, animação infantil e música”.

Na Casa da Cultura César Oliveira, além da programação de cinema com inspiração natalícia destinada às famílias, decorre, no dia 13 de dezembro, um teatro infantil de Natal.

A segunda edição do “Natal é na Aldeia”, em Aldeia das Dez, regressa no sábado com atividades, oficinas de “Saberes e Sabores” e mercado de venda de produtos locais e tradicionais na “Casa do S” e no Largo Alfredo Duarte.

Terá lugar todos os fins de semana, das 14:00 às 18:00, até ao dia 05 de janeiro de 2025.

Em Seixo da Beira, nos dias 08 e 22 de dezembro, decorre um “Mercadinho de Natal”, com barraquinhas instaladas em dois espaços da freguesia, na Rua Higino da Costa Borges – Edifício Dr. Carlos de Oliveira Santos e na Praceta Manuel Inácio Costa, animação musical e animação de rua.

Esta freguesia dinamiza ainda um “Concerto de Natal”, com a apresentação do coro Voz’ Arte, no dia 08 de dezembro.

No mesmo dia, o Pai Natal chega a Lagares da Beira, para a segunda edição do “Natal Encantado”, com animação infantil e teatro, no Centro Comunitário de Lagares de Beira.