Oliveira do Hospital com novo Centro de Alojamento Temporário para 14 pessoas

O Centro de Alojamento Temporário de Ervedal da Beira, que nasceu na antiga escola primária desta vila do concelho de Oliveira do Hospital, está em condições de poder alojar um total de 14 pessoas, informou a Câmara Municipal.

“Esta é uma obra executada com qualidade construtiva, no interior e na envolvente, e que é agora colocada ao serviço da população. Quando o trabalho é bem feito há que o continuar e, portanto, vamos continuar nesta senda de recuperar e valorizar espaços e dar vida às nossas comunidades”, destacou o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo.

O Centro de Alojamento Temporário de Ervedal da Beira, inaugurado no domingo, é uma resposta social que visa o acolhimento, por um período de tempo limitado, de pessoas em situação de carência, tendo em vista o encaminhamento para a resposta social mais adequada.

Representa um investimento total de 523 mil euros, financiado em 456 mil euros pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário (BNAUT).

“Foi conquistado pelo Município de Oliveira do Hospital para criar soluções habitacionais simultâneas com a preservação destes edifícios marcantes”, explicou o autarca.

A antiga escola primária da vila de Ervedal da Beira – que se encontrava em “risco de degradação”, tendo inclusive sido fustigada pelos incêndios de 2017 – deu lugar a um novo equipamento “com oito quartos, com capacidade para alojamento de 14 pessoas”.

“É uma resposta de primeira linha, com uma multiplicidade de utilizações, que obedecerá a regras da tutela. Quem vier, virá com regras, acompanhado pelo gabinete de Ação Social e Saúde da Câmara Municipal e demais entidades que têm de acompanhar estas famílias em situação de vulnerabilidade”, apontou José Francisco Rolo.

Segundo o autarca, a candidatura para esta obra foi aprovada em mês e meio e a obra concluída no prazo de um ano.

Ao abrigo da candidatura da Câmara de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra) à Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário do PRR foram aprovadas mais duas candidaturas, para o Centro de Alojamento Temporário de Travanca de Lagos e para Apartamentos de Transição de Seixo da Beira.

Os três investimentos encontram-se agora executados e representam um total de investimento realizado de 864 mil euros, com comparticipação aprovada de quase 791 mil euros.