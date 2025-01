Oliveira do Hospital com Centro de Atendimento Clínico para doentes menos urgentes

O concelho de Oliveira do Hospital conta, a partir de hoje, com um Centro de Atendimento Clínico, para onde a Linha SNS 24 pode reencaminhar doentes menos urgentes, revelou hoje o presidente da Fundação Aurélio Amaro Diniz.

De acordo com o presidente da Fundação Aurélio Amaro Diniz, Álvaro de Abreu Herdade, o Centro de Atendimento Clínico (CAC) funciona a partir de hoje entre as 18:00 e as 08:00 em dias da semana e ao longo de 24 horas aos fins de semana e feriados.

“Até agora tínhamos, no nosso hospital, uma urgência aberta, durante menos horas, em que as pessoas vinham e inscreviam-se. A partir de agora, os doentes são referenciados pela Saúde 24”, informou.

O Centro de Atendimento Clínico (CAC) foi criado no âmbito de um protocolo formalizado durante a tarde de hoje, entre a Fundação Aurélio Amaro Diniz e a Unidade de Saúde Local (ULS)de Coimbra.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, explicou que o CAC foi criado a partir da reconversão de um serviço que existia para doentes agudos e urgentes em Oliveira do Hospital.

“É uma resposta dentro do Hospital da Fundação, em que o acesso a este serviço é feito através do SNS 24, via centro de saúde ou via urgência hospitalar. O concelho de Oliveira Hospital é realmente muito grande, com distâncias de tempo muito elevadas e esta resposta é claramente qualificadora”, acrescentou.

Com esta resposta de proximidade, evita-se que uma parte dos doentes acorra ao Serviço de Urgência em Coimbra.

Ainda durante a tarde de hoje, foram inauguradas as obras de requalificação das instalações da Equipa Comunitária de Saúde Mental da Unidade Local de Saúde, a funcionar num edifício da Fundação Aurélio Amaro Diniz, ao lado do Hospital, que está cedido a título gratuito.

Segundo o presidente da Fundação, esta equipa comunitária já está a trabalhar há alguns anos, contando agora com um edifício com melhores condições, depois de um investimento de cerca de 20 mil euros da responsabilidade da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Já o presidente da ULS de Coimbra informou que esta equipa comunitária é constituída por psiquiatra, enfermeiro, assistente social e psicólogo, que promovem “o tratamento desta área em proximidade, não exigindo o internamento”.

Para o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, o dia de hoje é de “grande conquista na prestação dos cuidados de saúde para o concelho e para a região, que resulta de uma parceria que produziu resultados”.

“A equipa de saúde mental já funciona desde 2015, tendo consultado mais de 1.300 doentes até 2024, num total de mais 4.500 consultas de seguimento na área da psiquiatria. Agora, reforçou-se a qualidade da intervenção, num ganho para a população e para quem precisa destes cuidados, com a remodelação das instalações, para dar melhores condições aos profissionais desta equipa, bem como aos utentes”, evidenciou.

Também o Centro de Atendimento Clínico vai “aumentar a acessibilidade dos doentes de Oliveira do Hospital aos cuidados de saúde”, permitir ter “uma resposta mais rápida” e ainda “ajudar a desentupir as urgências dos Hospitais da Universidade de Coimbra”.

“É uma medida construída em diálogo, pela Fundação com a ULS Coimbra, que reforça a rede e integra este Hospital da Fundação na rede que a ULS está a criar, em articulação com o SNS”, concluiu.