Oliveira do Hospital: Câmara adjudicou balneários

O presidente do Município de Oliveira do Hospital assinou, na segunda-feira, o auto de consignação da empreitada de requalificação total dos balneários e a criação de uma área social no Estádio Municipal, num investimento superior a um milhão de euros.

José Francisco Rolo afirmou “a ambição” do executivo em executar esta obra que “finalmente” obteve o visto do Tribunal de Contas, “permitindo dotar o espaço de melhores condições para a prática desportiva e criar melhores acessibilidades”.

Este investimento “resulta do diálogo e de uma boa articulação” com o O. Hospital, principal utilizador do espaço e o clube responsável pela formação desportiva de centenas de crianças e jovens no concelho, acrescentou o autarca.

Para Francisco Rolo “existe aqui um aspeto muito meritório”, uma vez que estamos perante um clube “que está a crescer e a ganhar uma dimensão crescente e onde existe uma componente formativa assinalável”.

“Obrigatoriamente que o papel do Município é melhorar, qualificar e valorizar esta infraestrutura. Contudo, esta intervenção também é uma forma de reconhecer o trabalho de voluntariado e de dedicação e uma sincera homenagem a todos que durante anos e anos se têm dedicado a este clube”, reforçou.

