diario as beiras
Oliveira do Hospital

Oliveira do Hospital atribui 170 mil euros às freguesias para a proteção civil

11 de fevereiro de 2026 às 17 h51
DR

A Câmara de Oliveira do Hospital quer atribuir 170 mil euros às freguesias do concelho, destinados à promoção de atividades de natureza corrente, com prioridade para a área da proteção civil, prevenção e gestão de riscos.

A proposta, que terá de ser apreciada pela Assembleia Municipal, foi aprovada em reunião camarária, no dia 05 de fevereiro, prevendo a atribuição do valor de modo igualitário (10 mil euros a cada uma) às 17 freguesias do concelho, revelou hoje a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, num comunicado enviado à agência Lusa.

O montante integra a verba global de mais de um milhão de euros que o município prevê atribuir às freguesias, ao longo de 2026, com vista ao reforço da coesão territorial e no âmbito da prática instituída de apoio às juntas e uniões de freguesia do concelho.

Autoria de:

Agência Lusa

