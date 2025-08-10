Oito meios aéreos combatem as chamas em Penacova

Oito meios aéreos e quase 250 operacionais combatem um incêndio em povoamento florestal em Lorvão, Penacova, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil da Região de Coimbra, “o incêndio é em povoamento florestal e, para já, não há localidades em risco”.

O alerta aconteceu pelas 11H09 de hoje na localidade de Caneiro, freguesia de Lorvão, no concelho de Penacova, distrito de Coimbra.

Pelas 12:10, o incêndio mobilizava 242 operacionais apoiados por 57 veículos e oito meios aéreos, segundo indicação da página da Autoridade Nacional da Proteção Civil.