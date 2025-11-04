O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso laranja para quinta-feira para os distritos do norte e centro de Portugal devido à agitação marítima.

Para quarta-feira, o IPMA tinha já previstos avisos laranja para todo o Portugal continental, com exceção do distrito de Bragança, devido à chuva forte.

Os avisos para agitação marítima forte visam os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga e vão vigorar entre as 00:00 e as 09:00 de quinta-feira, quando se preveem ondas de oeste/noroeste com 05 a 06 metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de 09 metros.

Num comunicado anterior, o IPMA já tinha colocado os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo a partir das 21:00 de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 04 a 05 metros.

O IPMA emitiu também aviso laranja para 17 distritos de Portugal continental, exceto Bragança, entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira, passando depois a amarelo até às 00:00 de quinta-feira por causa da chuva, que pode ser por vezes forte.

Estes 17 distritos vão estar igualmente sob aviso amarelo devido à previsão de condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e fenómenos extremos de vento entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira.

O distrito de Bragança vai estar com aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte entre as 06:00 e as 15:00 de quarta-feira

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de vento forte do quadrante sul, com rajadas da ordem de 80 quilómetros por hora (km/h) no litoral, e da ordem de 100 km/h nas terras altas.

O aviso amarelo de vento forte vai estar em vigor entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de quarta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.