A oferta de flores ou de arroz-doce é uma das múltiplas atividades, promovidas em diversos municípios e hoje divulgadas pela Turismo Centro de Portugal (TCP), para comemorar, no próximo sábado, o Dia Mundial do Turismo.

Em nota enviada à agência Lusa, a TCP revelou que, naquela data, aos visitantes dos postos de turismo de Aveiro, Leiria, Fátima e Viseu será oferecida, simbolicamente, uma flor e outras lembranças, enquanto em Coimbra será oferecido arroz-doce para degustação.

Sob o lema “Turismo e Transformação Sustentável”, a data de 27 de setembro “destaca o papel do setor na construção de um futuro mais equilibrado e inclusivo”, frisa o comunicado.

Este lema foi escolhido pela UN Turismo (a agência especializada das Nações Unidas), “realçando assim o papel fundamental do setor do turismo para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”.

A programação completa das atividades está disponível em www.turismodocentro.pt, embora, na nota, a TCP destaque algumas iniciativas: as autarquias de Estarreja, Ovar e Murtosa (distrito de Aveiro) promovem, em conjunto, a caminhada fotográfica “À Descoberta da Ria”, enquanto Viseu recebe o evento “‘Chefs’ sem Reservas”, que junta, no Mercado 2 de Maio, gastronomia e sustentabilidade, com a presença do ‘chef’ Diogo Rocha.

Em Pombal (distrito de Leiria) há uma formação sobre turismo sustentável, com trilho interpretativo incluído, no Vale dos Poios, enquanto Torres Novas (Santarém) promove um passeio dedicado às Grutas de Lapas e Tufos Calcários.

Também os municípios de Albergaria-a-Velha (Aveiro), Sertã (Castelo Branco), Tábua (Coimbra) e Vila Nova de Paiva (Viseu) propõem percursos interpretativos que ligam natureza, história e cultura.

Já em Cantanhede (Coimbra) os vinhos e sabores locais servem de base a uma formação prática, no mesmo distrito, mas na Lousã, há uma apresentação do projeto “Silveira Tech Regeneration Village”, “focado na regeneração ambiental e no desenvolvimento rural inteligente” e em Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda) o destaque vai para visitas guiadas à aldeia histórica e aos centros interpretativos da presença judaica naquele território.

Outras iniciativas, da astronomia à arte urbana, passando por oficinas de fotografia, trilhos e provas de produtos locais, poderão ser experienciadas em Alcobaça e Porto de Mós (Leiria), Penela (Coimbra), Entroncamento (Santarém), Sever do Vouga (Aveiro) ou Penalva do Castelo e Tondela (Viseu).

Citado na nota, Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, frisou que no Dia Mundial do Turismo a entidade regional irá celebrar um setor “que tem o poder de melhorar vidas e transformar territórios”.

“Aqui, no Centro de Portugal, vemos todos os dias como a atividade turística gera riqueza, cria empregos e promove a coesão. É, na verdade, um fator de desenvolvimento fundamental, que trouxe nova vida a aldeias, vilas e cidades da região. Mas é também um agente de responsabilidade: não basta crescer, é preciso fazê-lo de forma sustentada”, defendeu.