O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, assegurou hoje que o país vai “utilizar a totalidade das subvenções do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”.

Numa intervenção no debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o ministro sinalizou que o Governo tem a ambição que a economia cresça para a média da União Europeia, sendo que um dos pilares estratégicos é a “rentabilidade económica e social dos Fundos Europeus”.

Neste sentido, assegurou que se vai “investir a totalidade das subvenções do PRR”, apontando também que está dentro dos prazos previstos.

“O 7.º pedido de pagamento já foi recebido na sua totalidade e o 8.º pedido será apresentado este ano, dentro do prazo fixado”, disse, pelo que “não vale a pena os profetas da desgraça teimarem em profecias de fracasso”.

Para o objetivo do crescimento económico, os cinco pilares estratégicos enumerados pelo ministro incluem também o incentivo ao investimento privado, o reforço do investimento público, a aposta na inovação e o aumento das exportações.

O ministro salientou também que na reprogramação do PRR, foi criado um “Instrumento Financeiro para a Inovação e a Competitividade, para onde estão a ser transferidas dotações do PRR que não possam ser executadas dentro dos prazos previstos”.

“Desta forma corrigimos um pecado original do PRR que atribuiu muito menos dotação para as empresas”, disse.