diario as beiras
Nacional

OE2026: “Vamos utilizar a totalidade das subvenções do PRR” – ministro

28 de outubro às 13 h04
0 comentário(s)
DR

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, assegurou hoje que o país vai “utilizar a totalidade das subvenções do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”.

Numa intervenção no debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o ministro sinalizou que o Governo tem a ambição que a economia cresça para a média da União Europeia, sendo que um dos pilares estratégicos é a “rentabilidade económica e social dos Fundos Europeus”.

Neste sentido, assegurou que se vai “investir a totalidade das subvenções do PRR”, apontando também que está dentro dos prazos previstos.

“O 7.º pedido de pagamento já foi recebido na sua totalidade e o 8.º pedido será apresentado este ano, dentro do prazo fixado”, disse, pelo que “não vale a pena os profetas da desgraça teimarem em profecias de fracasso”.

Para o objetivo do crescimento económico, os cinco pilares estratégicos enumerados pelo ministro incluem também o incentivo ao investimento privado, o reforço do investimento público, a aposta na inovação e o aumento das exportações.

O ministro salientou também que na reprogramação do PRR, foi criado um “Instrumento Financeiro para a Inovação e a Competitividade, para onde estão a ser transferidas dotações do PRR que não possam ser executadas dentro dos prazos previstos”.

“Desta forma corrigimos um pecado original do PRR que atribuiu muito menos dotação para as empresas”, disse.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de outubro

Campanha da PSP “Bullying é Para Fracos” contou com 30.000 participantes
28 de outubro

Semana Gastronómica do Borrego e do Cogumelo começa na sexta-feira em Penela
28 de outubro

Tailândia doa 80 volumes da obra sagrada do budismo à Universidade de Coimbra
28 de outubro

Moção de Mortágua decide candidato à coordenação do BE no domingo em Coimbra

Nacional

Nacional
28 de outubro às 18h25

Campanha da PSP “Bullying é Para Fracos” contou com 30.000 participantes

0 comentário(s)
CoimbraNacional
28 de outubro às 16h59

Moção de Mortágua decide candidato à coordenação do BE no domingo em Coimbra

0 comentário(s)
Nacional
28 de outubro às 16h53

Centenas de estudantes manifestam-se em Lisboa pelo fim das propinas e mais ação social

0 comentário(s)