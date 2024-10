Octogenário atropelado em estacionamento perto da Loja do Cidadão

Um homem de 82 anos sofreu, ontem à tarde, na sequência de um atropelamento, ferimentos considerados ligeiros. O atropelamento aconteceu no piso -2 de um estacionamento subterrâneo, propriedade da Bragaparques, junto à Loja do Cidadão, na Avenida Central, em Coimbra.

“Uma viatura ligeira, que efetuava uma manobra no interior do estacionamento, no piso-2, acabou por embater numa pessoa que aí estaria, provocando algumas lesões. Em termos de descrição, esse embate, podemos falar em atropelamento no interior do estacionamento”, clarificou o Comandante da Operação de Socorro e subchefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Serra.

