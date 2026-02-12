diario as beiras
Coimbra

Obras no troço da A1 junto a Coimbra em curso mas ainda sem previsão de conclusão – Brisa

12 de fevereiro de 2026 às 16 h16
0 comentário(s)
João Maia

As obras de reparação do troço da Autoestrada 1 (A1), que desabou na quarta-feira após rebentamento de um dique no rio Mondego, em Coimbra, estão em curso, mas ainda sem previsão de conclusão, informou hoje a Brisa.

“Não é possível, para já, estimar o prazo de conclusão das obras de reparação”, indicou a BCR – Brisa Concessão Rodoviária, em comunicado.

Em causa está a interrupção de um troço da A1 (autoestrada que liga Lisboa e o Porto) junto ao nó de Coimbra Sul, entre os quilómetros 198 e 189, onde a circulação rodoviária se encontra cortada em ambos os sentidos desde pouco depois das 18:00 de quarta-feira, na sequência da rutura de um dique na margem direita no rio Mondego.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (13/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de fevereiro

Penela avalia danos nas vias municipais para avançar com reparações
12 de fevereiro

Associação de Futebol de Coimbra suspende jogos das distritais no fim de semana
12 de fevereiro

Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo (com vídeo)
12 de fevereiro

Locais de apoio em Coimbra estão a acolher 106 pessoas retiradas, 83 de lares

Coimbra

Coimbra
12 de fevereiro às 18h06

Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
12 de fevereiro às 17h50

Locais de apoio em Coimbra estão a acolher 106 pessoas retiradas, 83 de lares

0 comentário(s)
Coimbra
12 de fevereiro às 16h16

Obras no troço da A1 junto a Coimbra em curso mas ainda sem previsão de conclusão – Brisa

0 comentário(s)