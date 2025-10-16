A partir de domingo, 19 de outubro, haverá uma alteração na paragem de transbordo rodoviário em Coimbra-B.

Segundo a Metro Mondego, “devido aos trabalhos em curso para a construção do troço urbano do metrobus junto à estação, a paragem será deslocada para o lado oposto da estação ferroviária, passando a funcionar na zona de estacionamento de Coimbra-B (lado do Choupal”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (16/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS