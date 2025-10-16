diario as beiras
Obras mudam local da paragem de transbordo rodoviário junto a Coimbra-B

16 de outubro às 12 h44
A partir de domingo, 19 de outubro, haverá uma alteração na paragem de transbordo rodoviário em Coimbra-B.

Segundo a Metro Mondego, “devido aos trabalhos em curso para a construção do troço urbano do metrobus junto à estação, a paragem será deslocada para o lado oposto da estação ferroviária, passando a funcionar na zona de estacionamento de Coimbra-B (lado do Choupal”.

Obras mudam local da paragem de transbordo rodoviário junto a Coimbra-B

