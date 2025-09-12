Figueira da Foz
Obras da ponte com nove meses de atraso
As obras da Ponte Edgar Cardoso somam cerca de nove meses de atraso, o que levou o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, a considerar “revoltante” e “inadmissível”.
“A isto chama- se faltar ao respeito a uma terra e às suas gentes”, escreveu, esta semana, o autarca nas suas redes sociais.
“Causa profunda revolta o estado da obra da Ponte Edgar Cardoso. Podem existir todas as razões do mundo – e algumas são-nos transmitidas – , mas uma certeza tenho: em Lisboa e no Porto, isto não aconteceria”, acrescentou.
Naone nada grave 9 meses de atrazo numa obra d’essayer tamanho. As obras numanponte sao bastante.complicadas pergolas para os trabalhadores. Uma.obra bem simples tem quase sempre un atraso. Hoje eu proprio tenho obras que tiverao recensement 2 anos de atrazo..obrigada meu Deus que à bra toda esta acabada e que o pessoal trabalhador esta todo bem
Os comentários do sr Santana Lopes só acontecem por estar em campanha eleitoral. Já ouvi, que queria parar a obra quando terminou o prazo. Esquece no entanto que a causa tem a ver com dificuldade de material vindo de Ucrânia/Rússia.
É só chulos e ladrões
Pois é uma vergonha o martirio de passar de um lado para o outro ou os custos de ir pela autoestrada. A pergunta é não há penalizações no contrato?