Obras da ponte com nove meses de atraso

12 de setembro às 10 h11
4 comentário(s)
DB-Jot'Alves

As obras da Ponte Edgar Cardoso somam cerca de nove meses de atraso, o que levou o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, a considerar “revoltante” e “inadmissível”.
“A isto chama- se faltar ao respeito a uma terra e às suas gentes”, escreveu, esta semana, o autarca nas suas redes sociais.
“Causa profunda revolta o estado da obra da Ponte Edgar Cardoso. Podem existir todas as razões do mundo – e algumas são-nos transmitidas – , mas uma certeza tenho: em Lisboa e no Porto, isto não aconteceria”, acrescentou.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

Jot'Alves

4 Comentários

  1. Maria de Lurdes diz:
    12 de Setembro, 2025 às 22:37

    Naone nada grave 9 meses de atrazo numa obra d’essayer tamanho. As obras numanponte sao bastante.complicadas pergolas para os trabalhadores. Uma.obra bem simples tem quase sempre un atraso. Hoje eu proprio tenho obras que tiverao recensement 2 anos de atrazo..obrigada meu Deus que à bra toda esta acabada e que o pessoal trabalhador esta todo bem

    Responder
  2. José Antônio Miranda da Silva diz:
    12 de Setembro, 2025 às 22:45

    Os comentários do sr Santana Lopes só acontecem por estar em campanha eleitoral. Já ouvi, que queria parar a obra quando terminou o prazo. Esquece no entanto que a causa tem a ver com dificuldade de material vindo de Ucrânia/Rússia.

    Responder
  3. Pedro diz:
    13 de Setembro, 2025 às 5:25

    É só chulos e ladrões

    Responder
  4. Rui marques diz:
    13 de Setembro, 2025 às 9:16

    Pois é uma vergonha o martirio de passar de um lado para o outro ou os custos de ir pela autoestrada. A pergunta é não há penalizações no contrato?

    Responder

