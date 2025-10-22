Os plenários da Assembleia da República de hoje e quinta-feira foram cancelados com a concordância de todos os partidos devido ao luto nacional pela morte de Francisco Pinto Balsemão, disse à Lusa fonte do gabinete do presidente do parlamento.

De acordo com fonte oficial do gabinete de José Pedro Aguiar-Branco, esta decisão teve “a anuência de todos os partidos”.

O gabinete do ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, informou, entretanto, os partidos que “por determinação do presidente da Assembleia da República”, e com a anuência de todas as forças políticas, as sessões plenárias de hoje e quinta-feira foram canceladas.

Para hoje, estava previsto um debate preparatório do Conselho Europeu, com o primeiro-ministro, e vários outros pontos, e para quinta-feira o debate da proposta de lei do governo sobre o novo regime jurídico das instituições de ensino superior.

O Governo decretou luto nacional para hoje e quinta-feira, dias em que decorrem as cerimónias fúnebres de Pinto Balsemão.

Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD. Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi até à sua morte membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.