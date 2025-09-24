diario as beiras
Coimbra

“O Mundo do Vinho” regressa a Coimbra em outubro com oferta cultural diversificada

24 de setembro às 17 h09
0 comentário(s)
DR

A oitava edição da iniciativa “O Mundo do Vinho” vai decorrer em diferentes espaços de Coimbra, entre os dias 15 e 29 de outubro, com uma programação de cinema, enoturismo, exposições, conversas, leituras e um jantar.

O evento, “a pretexto do vinho, tem uma oferta cultural diversificada”, que passará por distintos equipamentos de Coimbra, disse hoje, na sessão de apresentação da edição, a autora do projeto, produzido pela associação Cultura e Risco, Margarida Mendes Silva.

Pode ler mais informação na edição de amanhã (25/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

