O O. Hospital foi a Castelo Branco empatar com o Benfica Castelo Branco, num jogo a contar para a 23.ª jornada da série C do Campeonato de Portugal.

A turma do distrito de Coimbra até marcou primeiro, aos 35′, por intermédio de Gustavo Barge, mas na segunda parte acabou por sofrer o golo do empate, aos 72′, através de uma grande penalidade convertida por Sacra.

Com este resultado, o O. Hospital chega aos 38 pontos em 22 jogos, estando provisoriamente em quarto lugar, podendo, no entanto, ser ultrapassado pelo União da Serra. Já o Benfica Castelo Branco mantém-se em segundo lugar na série, com 42 pontos em 22 jogos.