O O. Hospital derrotou ontem o Fátima por 2-0 em desafio da 4.ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Após quatro temporadas a jogar no Estádio Municipal de Tábua, a turma oliveirense voltou ao Estádio Municipal de Oliveira do Hospital e Weslei Ferreira fez questão de receber bem os adeptos ao apontar os dois golos do triunfo.

Já a Naval 1893 regressou às vitórias no Campeonato de Portugal, ao bater o Lusitânia dos Açores, por 1-0, numa viagem à ilha Terceira. É o segundo triunfo consecutivo da formação da Figueira da Foz em todas as competições, após vitória (3-0) diante do Academia do Fundão, a contar para a Taça de Portugal.

