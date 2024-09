Novos contratos reduziram para metade a falta de médicos de família na região

Com a entrada na profissão de 17 novos médicos de Medicina Geral e Familiar, que ontem assinaram contrato com a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, cerca de metade dos 50 mil utentes deste território que não tinham médico de família passaram a ter acesso a um serviço que é essencial.

A ULS afirma que passam a estar cobertos novos 28.670 residentes inscritos nos 21 concelhos servidos por esta ULS, quase todos da Comunidade Intermunicipal (CIM) de Coimbra, mas também de cinco municípios da zona norte da CIM Região de Leiria.

De um total de 410 mil residentes inscritos, 25 mil ainda não foram contemplados desta vez – cerca de 16% –, devendo ter que esperar, no máximo, dois anos, prazo que o presidente da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, considera razoável para a cobertura total.

