Novo sistema de monitorização da costa instalado na Praia de Mira

Um novo sistema de monitorização da costa litoral, que combina câmaras de vídeo de alta resolução com tecnologia laser, foi instalado na Praia de Mira, ao abrigo de um acordo entre o município e a Universidade de Aveiro (UA).

O projeto resulta de um protocolo de desenvolvimento de soluções inovadoras para monitorização da linha de costa, com base em investigação científica, assinado em 2017 e hoje renovado, entre essa Câmara Municipal do noroeste do distrito de Coimbra e o Cesam – Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da UA, anunciou a autarquia.

Citado numa nota enviada à agência Lusa, o presidente da Câmara de Mira, Artur Fresco, considerou de grande importância a parceria com a Universidade de Aveiro: “O que pretendemos com esta parceria é garantir a proteção da costa e a segurança das pessoas. Por isso, a existência de protocolos e parcerias que otimizem recursos é fundamental”.

O novo sistema, que sucede a um outro instalado pelo Cesam há oito anos junto à lota da Praia de Mira, permite, segundo a Câmara, “uma análise mais precisa da morfologia costeira e da formação de agueiros. Este avanço tecnológico representa um importante passo na capacidade de resposta ao avanço do mar e na proteção das populações locais”.