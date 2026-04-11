Agir/ Negócios

Novo Nissan Micra elétrico em lançamento na Ferreira Morais & Morais

11 de abril de 2026 às 09 h45
0 comentário(s)
Modelo icónico da marca nipónica segue o rumo da mobilidade elétrica | Foto: DR

O concessionário automóvel Ferreira Morais & Morais, com sede na rua Adriano Lucas, na zona norte de  Coimbra está em campanha de vendas especial com o lançamento do novo modelo Micra 100% elétrico.

Este é mais um modelo icónicos da marca nipónica que segue o rumo da mobilidade elétrica em exclusividade, em linha com outros modelos Nissan, enquanto se aguarda, ainda este ano, que mais novidades surjam no mercado automóvel nacional.

Manuel Santos, diretor comercial da Ferreira Morais & Morais, explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS que “o espaço está de portas abertas desde a passada quinta-feira até amanhã, domingo, com horários de fim de semana entre as 10H00 e as 13H00, e as 14H00 e as 18H00”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

11 de abril

Presidência Aberta na Região Centro
11 de abril

Ministro da Administração Interna trouxe duas “prendas” no dia de celebração da Pampilhosa da Serra
11 de abril

Novo Nissan Micra elétrico em lançamento na Ferreira Morais & Morais
11 de abril

Movimento rotário, o serviço em resposta às adversidade

Agir/ Negócios

Novo Nissan Micra elétrico em lançamento na Ferreira Morais & Morais

Agência de marketing Triber vence sete prémios de criatividade

Cantanhede reforça rede de recolha seletiva de cápsulas de café