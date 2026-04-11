Novo Nissan Micra elétrico em lançamento na Ferreira Morais & Morais

O concessionário automóvel Ferreira Morais & Morais, com sede na rua Adriano Lucas, na zona norte de Coimbra está em campanha de vendas especial com o lançamento do novo modelo Micra 100% elétrico.

Este é mais um modelo icónicos da marca nipónica que segue o rumo da mobilidade elétrica em exclusividade, em linha com outros modelos Nissan, enquanto se aguarda, ainda este ano, que mais novidades surjam no mercado automóvel nacional.

Manuel Santos, diretor comercial da Ferreira Morais & Morais, explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS que “o espaço está de portas abertas desde a passada quinta-feira até amanhã, domingo, com horários de fim de semana entre as 10H00 e as 13H00, e as 14H00 e as 18H00”.

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