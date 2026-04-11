Novas vistorias a prédio de Coimbra após acidente mortal

PSP e Proteção Civil Municipal de Coimbra realizaram ontem novas vistorias junto e no prédio da avenida Sá da Bandeira, na sequência do acidente da passada quarta-feira, onde morreram dois jovens alunos da Universidade de Coimbra, que moravam em Condeixa-a-Nova.

Durante a manhã, elementos policiais estiveram no local a recolher novos dados, enquanto, à tarde, foram os responsáveis da Proteção Civil de Coimbra, dos bombeiros e da área de engenharia da autarquia que fizeram uma visita técnica ao espaço.

O objetivo foi perceber a estabilidade do edifício e fornecer indicações ao proprietário sobre as decisões a tomar, sendo certo que, para já, o prédio vai ficar interdito, uma vez que não reúne condições de habitabilidade.

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