Nova joia do Politécnico inaugurada após “embargo camarário”

A Casa do Bispo, espaço que recebe parte dos serviços centrais do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), foi ontem finalmente inaugurada.

A nova joia do instituto de ensino superior, classificada pelo presidente Jorge Conde como o “edifício mais belo de todo o património”, estava pronta há já muito, mas o presidente explicou a demora da inauguração.

“Apesar de o edifício estar pronto há quase um ano, só há muito pouco tempo foi possível concluir os acessos. Este edifício teve a particularidade de ser a única obra do Politécnico de Coimbra, e das suas centenárias escolas, que teve um embargo camarário por meros procedimentos burocráticos”, alfinetou Jorge Conde.

Apesar da demora na inauguração, o presidente do IPC revelou que o projeto foi pensado “há sete anos”, quando foram transferidos para o edifício ali ao lado “os serviços centrais do Politécnico”.

