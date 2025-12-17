Eduardo Barata, economista e administrador da Metro Mondego até há três meses, é o nome indicado pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, para presidir à administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).

Será coadjuvado pela 1.ª vogal do referido conselho de administração, Marilene Rodrigues, jurista com especialização em Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros, e vice-presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo até às mais recentes eleições autárquicas, a 12 de outubro.

Há sete meses que os SMTUC não têm presidente da administração efetivo, porque o detentor do cargo, Jorge Jesus, havia comunicado a renúncia ao cargo, a 29 de abril, embora se tenha disponibilizado para se manter em regime de não permanência, para assegurar o funcionamento. Entretanto, o executivo autárquico mudou na sequências das eleições.

Agora, a proposta de Ana Abrunhosa será levada a votação à próxima reunião da câmara municipal, em princípio ainda sem designação do 2.º vogal da administração.