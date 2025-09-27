Está dado o pontapé de saída para a criação da nova Academia da Associação de Futebol de Coimbra (AF Coimbra).

Ontem à tarde, associação e Câmara Municipal de Coimbra (CMC) formalizaram a assinatura do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, que prevê a cedência do Estádio Municipal Sérgio Conceição, em Taveiro, à AF Coimbra, para a criação de uma academia que pretende impulsionar o desenvolvimento do futebol de formação, nos setores masculino e feminino, melhorando condições de treino e fomentar a qualificação dos vários agentes desportivos.

“É um dia histórico e muito feliz para a AF Coimbra. Abrimos uma janela para o futuro”, destacou o presidente da AF Coimbra, Vítor Simões.

Numa cerimónia que contou com a presença do edil de Coimbra, José Manuel Silva, e dos diretores da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Domingos Paciência e Horácio Antunes, o presidente da AF Coimbra considerou a criação da academia como “imprescindível”.

e

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS