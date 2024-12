No Natal mais alto de Portugal o frio é combatido com afetos na Praça Luís de Camões

Até ao próximo dia 25, o Natal “brilha mais alto” na cidade da Guarda. A Cidade Natal, instalada na Praça Luís de Camões/Praça Velha, promete centrar atenções de miúdos e graúdos, fomentando a troca de afetos e os reencontros.

“O nosso Natal tem um vasto programa, pensado para os cerca de 40 mil habitantes do concelho e para todos os que nos visitem, sejam da região, de outras zonas do país ou de Espanha”, reiterou, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa.

A árvore de Natal, o carrossel parisiense, a mini roda, a estação de comboio, o comboio de Natal em Trilho ou a Casa do Pai Natal, local onde os mais novos podem fazer os seus pedidos, são algumas das atrações. No recinto da Cidade Natal também funciona o Mercadinho de Natal com produtos endógenos e iguarias da quadra natalícia como filhós, bolos, licores, o afamado queijo da Serra da Estrela, o pão ou o chocolate quente. “Estão presentes 12 expositores. Temos um conjunto variado de produtos, desde os licores ao pão do nosso concelho, que, acho, é o melhor do país”, assegurou o edil, que frisou que a programação natalícia pretende “ajudar a economia local” e “atrair pessoas”.

