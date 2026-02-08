O nível da água do troço urbano do rio Mondego em Coimbra atingiu hoje uma das maiores cotas, com continuação do alagamento da zona das docas, na margem direita; e grande parte do Parque Verde do Mondego, onde se encontram as instalações das modalidades desportivas náuticas.

Também o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha voltou a alagar, e a circulação no tabuleiro inferior da Ponte-Açude interrompida, o que se deve ao grande caudal que corre de montante, uma vez que houve reduzida precipitação durante grande parte deste domingo de eleições. A chuva voltou ao fim da tarde.

Mais a jusante, o nível do leito do Mondego continua igualmente muito elevado, com a autoestrada A14, entre Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, intransitável (ver foto de hoje).

A última atualização do Município de Montemor-o-Velho, cerca das 17H00 de hoje, deu conta de que o transporte de pessoas entre as freguesias da Ereira, Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca e a Vila de Montemor-o-Velho continua a ser assegurado, mesmo apesar da subida do nível das águas, que obrigou ao encerramento da Estrada Municipal 601.

Foi o camião pesado todo-o-terreno do Exército Português que assegurou, até às 18H00, o transporte de pessoas no percurso entre a Ereira – Ponte de Verride – Moagem (Montemor-o-Velho / Ponte da Alagoa) – Largo dos Anjos (Montemor-o-Velho).

O transporte de pessoas na Ereira continua também a ser assegurado com recurso a botes dos Fuzileiros, apenas em situações de necessidade. Para situações de emergência, mantém-se uma embarcação dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho em permanência 24 horas por dia.