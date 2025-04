Némanus, Van Zee e Mariza nas Festas de São João da Lousã

Némanus, Van Zee, Mariza e Nena são alguns dos nomes que vão atuar em junho nas Festas de São João da Lousã, num cartaz que conta com mais dias do que o habitual, afirmou hoje a Câmara Municipal.

As Festas de São João da Lousã vão decorrer de 18 a 24 de junho, mais dois dias do que em 2024, um calendário alargado face à conjugação com o feriado nacional de 19 de junho, que decorre numa quinta-feira, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, Luís Antunes (PS).

O evento deste ano vai contar com a presença de Mariza, Némanus, Van Zee, Nena, Maninho e Rich & Mendes, subindo também ao palco vários DJ, artistas e bandas locais, que atuarão antes e depois do nome principal de cada dia.

Para 23 de junho, na noite da véspera do feriado municipal, haverá as marchas populares, arraiais e baile, com distribuição gratuita de sardinha.

As Festas de São João terão um orçamento de cerca de 200 mil euros, em linha com o praticado em edições anteriores, aclarou Luís Antunes.

Para o autarca, o evento, que “diz respeito à identidade concelhia”, aposta num cartaz voltado para a produção nacional, com “qualidade e transversalidade, ao nível de géneros e segmentos etários”.

Nos dias de véspera de feriado e nas noites de sexta-feira e sábado o recinto deve fechar por volta das 03:00.

A Feira Popular, que decorre durante os mesmos dias, contará com cerca de 90 participantes e a Mostra Comercial e Industrial, que é inaugurada no dia 20 de junho, terá 68 expositores de empresas e instituições do concelho.

A mostra decorre no Parque Municipal de Exposições, na vila da Lousã, no distrito de Coimbra, enquanto a feira e o recinto para os concertos terão lugar numa zona adjacente a este espaço.