Foram cerca de 200 as pessoas que saíram ontem à tarde à rua para pedir a reabertura do Serviço de Urgências do Hospital dos Covões.

A chuva que caía à hora do início da manifestação não afugentou a população, que encerrou momentaneamente da ponte de Santa Clara, enquanto gritava “saúde é um direito, sem ele nada feito”. A manifestação, com profissionais da saúde mas também com políticos de partidos de esquerda em Coimbra, tinha como objetivo reverter “um erro cometido”.

“Isto foi um erro que tem que ser corrigido. Os erros primeiro evitam-se, mas se são cometidos, devem ser revertidos. O bom senso vai imperar e quem decide vai perceber que não é assim que se trata a população e a saúde”, frisou Sandra Simões, médica na ULS de Coimbra e uma das manifestantes.

