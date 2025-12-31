diario as beiras
Coimbra

Nelson Antunes termina hoje as funções como coordenador de Proteção Civil de Coimbra

31 de dezembro de 2025 às 13 h28
Município de Coimbra

Nelson Antunes termina hoje as funções de coordenador Municipal de Proteção Civil de Coimbra. O responsável cessa funções uma vez que termina hoje a comissão (tem a duração de três anos) e esta não foi renovada pelo município.

“Esperava que a comissão fosse renovada. O vereador [Ricardo Lino] comunicou-me há umas semanas que não iria ser renovada. Esperava continuar para conseguir terminar os projetos em curso. De qualquer forma, não guardo nenhuma mágoa ao município, não há nada de errado e agradeço a aprendizagem e o trabalho em conjunto”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

