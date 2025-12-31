Coimbra
Nelson Antunes termina hoje as funções como coordenador de Proteção Civil de Coimbra
Município de Coimbra
Nelson Antunes termina hoje as funções de coordenador Municipal de Proteção Civil de Coimbra. O responsável cessa funções uma vez que termina hoje a comissão (tem a duração de três anos) e esta não foi renovada pelo município.
“Esperava que a comissão fosse renovada. O vereador [Ricardo Lino] comunicou-me há umas semanas que não iria ser renovada. Esperava continuar para conseguir terminar os projetos em curso. De qualquer forma, não guardo nenhuma mágoa ao município, não há nada de errado e agradeço a aprendizagem e o trabalho em conjunto”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS.
Ler noticia completa na edição de sexta-feira (2 de janeiro de 2026) do DIÁRIO AS BEIRAS