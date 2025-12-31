Nelson Antunes termina hoje as funções de coordenador Municipal de Proteção Civil de Coimbra. O responsável cessa funções uma vez que termina hoje a comissão (tem a duração de três anos) e esta não foi renovada pelo município.

“Esperava que a comissão fosse renovada. O vereador [Ricardo Lino] comunicou-me há umas semanas que não iria ser renovada. Esperava continuar para conseguir terminar os projetos em curso. De qualquer forma, não guardo nenhuma mágoa ao município, não há nada de errado e agradeço a aprendizagem e o trabalho em conjunto”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS.

