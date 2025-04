Naval 1893 vence em Coimbra e pode ser campeã em casa

A Naval 1893 deu, ontem, um passo importante no que diz respeito ao título da Divisão de Elite e também à subida aos campeonatos nacionais.

A formação da Figueira da Foz venceu, em Coimbra, o Vigor, por 3-0, e manteve os quatro pontos de vantagem para o Ançã, 2.º classificado, e cinco do Sourense, 3.º da tabela, que também venceram nesta jornada, isto quando faltam apenas duas rondas para o final.

Num encontro que se previa difícil para o líder da tabela, Dadal deu vantagem aos da Figueira à passagem do minuto 22, com a Naval 1893 a manter esse resultado até ao intervalo.

