Natação: Três equipas do distrito no nacional por equipas

Começam hoje, em Albufeira, os campeonatos nacionais de clubes da 1.ª divisão. Do distrito de Coimbra, são três as equipas presentes – duas em femininos (Condeixa Aqua Clube e Louzan Natação) e uma em masculinos (CNAC).

A equipa condeixense chega ao Algarve “embalada” pela boa prestação no recente Campeonato nacional juniores e seniores, piscina curta, em que conseguiu o 6.º lugar no medalheiro, com 8 medalhas, 2 títulos nacionais, 4 medalhas de prata e duas de bronze.

Em Albufeira, a equipa de Diogo Girão vai tentar compensar as perdas de nadadoras importantes, como Inês Fernandes e Carlota Rebelo, com os reforços da família Cardeal (Joana, Beatriz e Leonor) e das melhores nadadoras juvenis da atualidade: Camila Marcelo e Maria Simões.

Também o Louzan Natação esteve em foco, na mesma competição, em Tomar, conquistando o 3.º lugar no medalheiro geral.

