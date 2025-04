Natação: Clubes de Coimbra precisam de estimular formação e dimensão competitiva

Como é que avalia o momento da natação em Coimbra?

Nestes campeonatos nacionais conquistámos alguns resultados de relevo. Os clubes filiados na Associação de Natação de Coimbra (ANC) conquistaram um total significativo de medalhas e apresentaram um conjunto de desempenhos de qualidade elevada. Em termos individuais, a Camila Rebelo continua a demonstrar a sua categoria e acaba de fazer mínimos para o Campeonato do Mundo de Singapura e tempo de acesso à bolsa para preparação olímpica. Também da Louzan Natação, temos o Ricardo Santos que tem feito excelentes resultados e já fez mínimos para o Campeonato da Europa Sub-23, que se realiza em julho. Esteve mesmo quase a ser o primeiro atleta de Coimbra a baixar dos 2 minutos nos 200m costas, em piscina longa. Condeixa também esteve muito bem no Jamor, principalmente com a sua equipa de juvenis. Foi a equipa com mais medalhas, a nível nacional, no escalão, e ainda obteve um recorde nacional na estafeta 4x200m.

Qual é o seu objetivo para este primeiro ano de mandato?

Como sabe, tomei posse apenas em março, pelo que acabei por apanhar esta época já a meio, com a quase totalidade das decisões já tomadas pela anterior direção. Por isso, vamos querer terminar a época de forma tranquila e começar, já, a preparar a próxima. Não há grandes mudanças, porque entendemos que a natação está de boa saúde, em Coimbra, mas queremos implementar outra dinâmica na formação, queremos captar novos atletas e queremos estimular a parte competitiva dos clubes da cidade de Coimbra.

Na formação o que pode ser feito?

Esta direção da ANC está a tentar, com os diretores técnicos regionais, a criação de novas dinâmicas, junto dos treinadores dos clubes, para que Coimbra volte a ser um marco na formação, quer em técnica quer em desempenho dos nossos jovens atletas. Ultimamente, temos vindo a perder um pouco o registo. É certo que o covid teve muita influência, mas já é tempo de deixar de o usar como desculpa.

