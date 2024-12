Nasceu na escola básica 1 a sala de aula do futuro

Abriu ontem portas o laboratório de aprendizagem “Condeix@prende”, na Escola Básica 1 de Condeixa, que vai permitir às crianças “desenvolver competências que o futuro exige”.

Este novo “open space”, com seis zonas pedagógicas, disponibiliza painéis interativos, computadores e monitores, portáteis, uma impressora 3D para materializar objetos, um estúdio de edição de vídeo e um robô educativo.

O projeto, proposto por Anabela Diogo de Lima, foi a candidatura vencedora do Orçamento Participativo de Condeixa 2022 e que foi agora executado pela autarquia com um investimento de 40 mil euros (+IVA).

A proposta visou proporcionar a todas as crianças e jovens em escolaridade obrigatória, a possibilidade de desenvolverem competências no domínio de diversas literacias, mas focando a sua atenção na literacia digital.

