Figueira da Foz

Muro do Teimoso continua a abater

06 de fevereiro de 2026 às 21 h11
DB/Jot'Alves

O muro de sustentação da arriba da Praia do Teimoso, em Buarcos, está a cair aos bocados. Ontem, abateu mais uma parte, a segunda esta semana (ver edição do dia 5).

Em comunicado publicado nas redes sociais do município, a Câmara da Figueira da Foz avança que a queda de mais um troço do muro “motivou o reforço das medidas de segurança por parte do Serviço Municipal de Proteção Civil, que se deslocou ao local juntamente com membros do executivo [camarário] para avaliar a situação, que foi prontamente comunicada à Agência Portuguesa do Ambiente”.

“O município apela a todos para que cumpram com as medidas de segurança implementadas e evitem situações de risco”, lê-se aina no comunicado. E garante que “a situação irá continuar a ser alvo de monitorização e vigilância contínua”.

