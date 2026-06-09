Mural de 25 metros em Casal da Misarela faz homenagem às lavadeiras do Mondego
Um mural de 25 metros de comprimento por cinco de altura, da autoria de Bruno Netto, foi ontem inaugurado em Casal da Misarela, na fronteira do concelho de Coimbra com Penacova.
A obra representa uma homenagem às lavadeiras daquela zona, atividade tradicional de décadas que era feita nas margens do Mondego.
A tradição foi sendo preservada e ainda hoje há um grupo de mulheres que participa na reconstituição anual da “barrela”, método antigo para lavagem da roupa que, este ano, será encenada a 8 e 9 de agosto.
A presidente do Município de Coimbra, Ana Abrunhosa, destacou que “as comunidades locais constroem-se através das pessoas e é importante que as juntas de freguesia assumam esta missão de preservar a identidade”.
Para a autarca, o mural é um exemplo de arte pública, a que ninguém ficará indiferente quando passar por aquele local, além de ser “uma homenagem às mulheres de trabalho, de força e de dignidade”.
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