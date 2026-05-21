Municípios querem festejar 50 anos do poder local com mais e melhor descentralização

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Os municípios portugueses pretendem, no ano em que celebram 50 anos das primeiras eleições autárquicas e de poder local, garantir que haja uma maior e melhor descentralização das competências.

A revelação foi ontem feita ao DIÁRIO AS BEIRAS à margem da apresentação do programa dos 50 anos do poder local pelo presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Pedro Pimpão.

“A componente da descentralização para nós é muito importante. É a oportunidade para consolidar a descentralização em curso, nomeadamente na área da educação, a ação social e da saúde, no sentido dos municípios serem ressarcidos daquilo que é o custo efetivo das competências que têm”, assumiu o também presidente da Câmara Municipal de Pombal.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS