Coimbra

Grua que desabou em Eiras há três semanas foi ontem removida com reabertura de trânsito no local

21 de maio de 2026 às 11 h43
A grua danificada foi ontem removida por uma outra deslocada para o local | Foto: Ana Catarina Ferreira
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Foi ontem desmantelada a grua de uma obra que caiu num terreno lateral da rua das Chaves, em Eiras, Coimbra, a 27 de abril, tendo provocado um morto, operário de 51 anos a trabalhar no local.
Desde esse dia e até ontem, o referido arruamento esteve interrompido ao trânsito automóvel, como medida de segurança, atendendo a que a estrutura vertical da grua se mantinha no local, ameaçando que poderia tombar para a faixa de rodagem.
O tempo prolongado que demorou a remoção da grua foi motivo de queixas da população afetada pela interrupção da circulação da referida rua, que é uma via estruturante para a freguesia, designadamente na ligação de Eiras e São Paulo de Frades ao IC2 e a Coimbra.

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