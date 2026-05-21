Coimbra
Grua que desabou em Eiras há três semanas foi ontem removida com reabertura de trânsito no local
A grua danificada foi ontem removida por uma outra deslocada para o local | Foto: Ana Catarina Ferreira
Foi ontem desmantelada a grua de uma obra que caiu num terreno lateral da rua das Chaves, em Eiras, Coimbra, a 27 de abril, tendo provocado um morto, operário de 51 anos a trabalhar no local.
Desde esse dia e até ontem, o referido arruamento esteve interrompido ao trânsito automóvel, como medida de segurança, atendendo a que a estrutura vertical da grua se mantinha no local, ameaçando que poderia tombar para a faixa de rodagem.
O tempo prolongado que demorou a remoção da grua foi motivo de queixas da população afetada pela interrupção da circulação da referida rua, que é uma via estruturante para a freguesia, designadamente na ligação de Eiras e São Paulo de Frades ao IC2 e a Coimbra.
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