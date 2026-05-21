Coimbra

ISCAC quer aproveitar revisão do ensino superior para cumprir projetos mais ambiciosos

21 de maio de 2026 às 11 h13
O advogado Pedro Rebelo de Sousa recebido pelo presidente do ISCAC, Alexandre Silva, como orador convidado | Foto: Ana Catarina Ferreira
António Rosado
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António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

“O ensino superior português está a ser profundamente repensado”, constatou ontem o presidente da Coimbra Business School|Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (CBS/ISCAC), na cerimónia que assinalou os 50 anos da instituição.

Alexandre Silva considera que “a revisão do RJIES [Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior] – ao abrir, de forma mais clara, as instituições à colaboração pedagógica, científica e de investigação com entidades públicas e privadas, universitárias e politécnicas, nacionais e internacionais – cria condições para a concretização de projetos mais ambiciosos, mais interdisciplinares e mais próximos das necessidades do país e das regiões”.
A ambição de fazer crescer a CBS/ISCAC, esteve vem presente no discurso do responsável, que considerou que “uma escola superior não se mede apenas pelo que ensina; mede-se também pelo conhecimento que produz, transfere e partilha”. Nesse domínio, a Coimbra Business School|ISCAC integra o CEOS.PP – Coimbra, polo de um centro de investigação acreditado pela FCT, com mais de 40 investigadores no Instituto Politécnico de Coimbra, e participa num ecossistema mais amplo de investigação e projetos que inclui laboratórios, observatórios e publicações científicas.

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