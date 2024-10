Municípios debatem novas visões para a educação na CIM-RC

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) está reunida, até domingo, no Espaço CULTIVA, em Tábua, para o 3.º Bootcamp da Rede Intermunicipal de Educação da Região de Coimbra.

Na sessão de abertura do evento, que junta até domingo os principais agentes da educação do território, entre vereadores da educação e diretores de agrupamentos de escolas de todo o território, o presidente da CIM-RC afirmou que o objetivo para os trabalhos é claro: “dotar os jovens do conhecimento e das habilidades necessárias para prosperarem pessoa, social e profissionalmente, agora e num futuro próximo”.

Ontem o dia promoveu “um divertido exercício de interação entre jovens do 2.º e 3.º ciclos do ensino secundário e profissional e docentes, que pretendeu promover a espontaneidade, o intercâmbio, a partilha de ideias, e a identificação de propostas para a escola do futuro”, resumiu Emílio Torrão.

Hoje terão lugar “ações para valorizar e integrar visões” e amanhã os trabalhos visam “abrir caminhos para uma escola com futuro”.

