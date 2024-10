Município de Tábua aprova redução do IMI para famílias com dependentes

A Câmara e a Assembleia Municipal de Tábua aprovaram a fixação de uma redução do IMI para 2025 associado aos imóveis de habitação própria e permanente das famílias, anunciou hoje a autarquia.

Esta redução do imposto municipal sobre imóveis (IMI) “é dirigida às famílias, tendo em consideração o número de dependentes que integram o respetivo agregado”, informou em comunicado o município, no distrito cujo executivo é liderado por Ricardo Cruz.

“Com a aplicação desta medida, os proprietários de imóveis com um dependente a cargo terão uma dedução fixa de 30 euros no valor do IMI, que aumenta para 70 euros no caso de famílias com dois dependentes, enquanto os agregados com três ou mais dependentes beneficiarão de uma redução no montante de 140 euros”, explicou.

Citado na nota, Ricardo Cruz, eleito pelo PS, salientou que a medida visa “aliviar a carga fiscal das famílias com filhos ou outros dependentes a cargo e incentivar a sua fixação no concelho, demonstrando que Tábua é um município inclusivo e uma autarquia familiarmente responsável, tal como tem vindo a ser reconhecida por entidades externas e independentes”.

Além da medida destinada às famílias, foi também aprovada “a aplicação da taxa mínima de 0,35% de IMI para prédios urbanos e de 0,8% para prédios rústicos, abrangendo a restante população do município”, sendo mantidas as taxas aplicadas em 2024.