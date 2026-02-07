A Câmara de Oliveira do Hospital manifestou-se contra a não inclusão do concelho nos apoios anunciados pelo Governo, destinados a colmatar os estragos causados pelo mau tempo.

O executivo camarário manifestou, por unanimidade, “a sua contestação” pelo facto de este município, no interior do distrito de Coimbra, não estar contemplado nos decretos do Governo português para apoiar o combates aos danos provocados pelo mau tempo.

Numa publicação nas redes sociais, a autarquia considera igualmente que “reúne plenamente os critérios para tal inclusão”.

A tomada de posição do Município de Oliveira do Hospital “relativamente aos dois decretos do Governo”, que determinam os municípios abrangidos pelo estado de calamidade, foi aprovada por unanimidade, em reunião do executivo camarário.

