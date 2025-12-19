diario as beiras
Montemor-o-Velho

Município de Montemor-o-Velho reforça laços institucionais com Moçambique

19 de dezembro de 2025 às 12 h14
0 comentário(s)
DR

O presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, José Veríssimo, recebeu esta quarta-feira, nos Paços do Concelho, a embaixadora de Moçambique em Portugal, Stella Novo Zeca, no âmbito de uma visita institucional ao concelho.

A receção à embaixadora constituiu um momento de diálogo e de reforço das relações institucionais, valorizando os laços históricos, culturais e de cooperação que unem Portugal e Moçambique, bem como a importância da proximidade entre os territórios ao nível local.

Geminação com Xai-Xai
No encontro, foi também destacada a geminação de Montemor-o-Velho com a cidade de Xai-Xai, em Moçambique, bem como a relevância da integração da comunidade moçambicana, do diálogo intercultural e de uma inclusão positiva no território.

