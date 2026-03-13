diario as beiras
Município de Mira promove gastronomia com produtos locais

13 de março de 2026 às 10 h47
DB - Jot'Alves

A quinta edição do festival gastronómico Mira à Mesa realiza-se de 20 a 22 e de 27 a 29 deste mês em 14 restaurantes e uma confraria do concelho.

O evento é organizado pelo Município de Mira, tendo por finalidade combater a sazonalidade turística e promover a gastronomia confecionada com produtos locais, provenientes do mar e da terra.

A apresentação do evento, realizada ontem na reabilitada lota da Praia de Mira, teve como anfitrião o vice-presidente da Câmara Municipal de Mira, Tiago Cruz, num registo informal, com vistas para o mar e tendo a seu lado Irene Terrível, uma conhecida cozinheira de Mira que confecionou ao vivo uma caldeirada de peixe pescado na costa mirense.

