A quinta edição do festival gastronómico Mira à Mesa realiza-se de 20 a 22 e de 27 a 29 deste mês em 14 restaurantes e uma confraria do concelho.

O evento é organizado pelo Município de Mira, tendo por finalidade combater a sazonalidade turística e promover a gastronomia confecionada com produtos locais, provenientes do mar e da terra.

A apresentação do evento, realizada ontem na reabilitada lota da Praia de Mira, teve como anfitrião o vice-presidente da Câmara Municipal de Mira, Tiago Cruz, num registo informal, com vistas para o mar e tendo a seu lado Irene Terrível, uma conhecida cozinheira de Mira que confecionou ao vivo uma caldeirada de peixe pescado na costa mirense.

