Município de Coimbra licenciou mais de 260 mil m2 para construção em 2024

Foram licenciados, em 2024, mais de 260 mil metros quadrados para construção. Número deve duplicar este ano

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, revelou ontem que o foram licenciados pelo município mais de 260 mil metros quadrados para construção em 2024 e que este ano o número deve duplicar.

A informação foi avançada durante a sessão de abertura da 3.ª edição do Coimbra Invest Summit que acontece no Convento São Francisco.

“As pessoas fixam-se onde têm a oportunidade”, disse o autarca. Já na quarta-feira, no primeiro dia do evento, fechado apenas para convidados, José Manuel Silva tinha avançado, no Encontro da Rede de Embaixadores de Coimbra, que o concelho libertou-se da estagnação e conseguiu recuperar a população residente perdida nos anos anteriores. Coimbra, este ano, pode registar, no final do ano, o maior número de sempre de residente no concelho.

Novo cluster no próximo ano

O presidente da câmara municipal revelou ainda na sessão de abertura que a próxima edição do Coimbra Invest Summit terá um novo cluster, que se juntará à Saúde, ao Espaço, à Tecnologia e ao Turismo, que é a novidade desta edição.

O anuncio vai ser feito hoje, às 18H30, na sessão de encerramento que contará com a presença do secretário de Estado do Ordenamento do Território, Silvério Regalado.