Município de Coimbra cedeu terreno de 433 mil euros à Ordem dos Arquitectos para construção de sede regional

A um prazo de cinco anos, a Ordem dos Arquitetos (OA) vai ter novas instalações em Coimbra, construídas de raiz na rua Pedro Monteiro, perto da Casa Municipal da Cultura.

Trata-se de uma ambição de duas décadas, que não foi para a frente ao longo de todo este tempo porque esteve sempre dependente da concretização um acordo de cedência de terreno à Ordem dos Arquitetos por parte da Câmara Municipal.

Foram celebrados protocolos de colaboração nesse sentido em 2004 e 2010, mas as intenções não passaram do papel.

Ontem foi, finalmente, assinada a escritura pública de cedência do direito de superfície do terreno, que tem 825 m2, onde vai ser construído o edifício-sede da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos, incluindo um centro de estágio para atuais e futuros arquitectos.

Entretanto, a respetiva secção adquiriu personalidade jurídica própria em 2020, passando a integrar um lote de sete secções da Ordem dos Arquitectos em todo o país.

O valor patrimonial do terreno é de 433 mil euros com cedência do direito de superfície por 70 anos.

Este direito poderá ser retirado – com reversão do terreno e de tudo o que lá for construído – caso o imóvel seja utilizado para outros meios ou se houver tentativa de transferência de direito de superfície.

Toda a informação na edição impressa e digital de hoje, sexta-feira, do DIÁRIO AS BEIRAS