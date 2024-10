Município da Figueira da Foz interessado nas antigas instalações dos serviços florestais

O Município da Figueira da Foz continua interessado na antiga sede da Administração Florestal, situada na Baixa da cidade. O imóvel foi concessionado há vários anos, decorria ainda o anterior mandato autárquico, pelo Estado a particulares, ao abrigo do Fundo Revive.

Inicialmente, estava previsto instalar no edifício uma unidade hoteleira. Entretanto, o objeto da concessão foi alterado para a instalação de uma residência artística.

Na última reunião de câmara, uma vez mais, o presidente da autarquia reiterou o interesse do município em ficar com aquele imóvel, para ali instalar serviços da autarquia espalhados por diversas zonas da cidade.

