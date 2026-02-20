O Município da Figueira da Foz vai avançar com os concursos públicos para a reabilitação do Palácio Conselheiro Branco, em Maiorca, e a requalificação de infraestruturas pluviais da Zona Industrial da Figueira da Foz.

As duas propostas do executivo camarário da FAP, liderado por Santana Lopes, foram ontem aprovadas, por unanimidade, na reunião de câmara.

No caso da zona industrial, a obra será lançada com um preço-base de 6,1 milhões de euros. O município vai candidatar a empreitada a fundos europeus.

Por sua vez, a reabilitação do palácio de Maiorca, cuja empreitada será igualmente candidatada a fundos europeus, vai ser lançada por 2,4 milhões de euros.

Ambas as propostas terão de ser votadas na Assembleia Municipal.

