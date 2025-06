Mundo cervejeiro une-se à música portuguesa para celebrar os 100 anos da Topázio e Onyx

Se há 100 anos perguntassem aos criadores da Topázio e Onyx onde estariam as duas cervejas em 2025, dificilmente acreditariam numa celebração do seu centenário com toda a pompa e circunstância, como a que vai acontecer a partir de amanhã e até domingo.

O Campo Santa Cruz e o Jardim da Sereia, no coração de Coimbra, vão acolher o Praxis Beer Fest, um festival organizado pela cervejeira Praxis. O evento vai reunir o melhor do mundo cervejeiro, da música portuguesa e da essência da cidade.

“É uma iniciativa que tem como lastro um enorme sentimento de gratidão por Coimbra. Tudo o que somos a esta cidade se deve e, portanto, era o mínimo que podíamos fazer“, começou por dizer Arnaldo Batista, o patriarca da família que recuperou as duas marcas de cerveja da cidade.

Além de nomes como Capitão Fausto e GNR (amanhã), Miguel Araújo e Quatro e Meia (sábado) ou Ana Bacalhau (domingo), que atuam no palco principal do festival, o evento contará com outras iniciativas, dando-lhe uma dimensão diferenciadora.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Praxis Beer Fest (@praxisbeerfest)



| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS